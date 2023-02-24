Tekirdağ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Tekirdağ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesinden Çerkezköy ilçesine seyir halindeki 59 DJ 294 plakalı ambulans aynı istikamette seyir halinde ilerleyen Duygu Y. idaresindeki 59 AAF 247 plakalı aracı sollayama çalıştı. Bu esnada kontrolden çıkan 59 AAF 247 plakalı araç, seyir halindeki ambulansa çarparak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç içinde bulunan Güneş Ç. ve Barış Ç yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çerkezköy Tekirdağ Tragger 3. Sayfa Haberler

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