Tekirdağ'da Alkollü Yaya Motosikletin Çarpması Sonucu Yaralandı

Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da alkollü bir yayanın motosikletin çarpması sonucu yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sonrası yaralı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı yolda yürüyen alkollü vatandaşın, seyir halindeki motosikletin çarpması sonucu yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Otogar yönünden çarşı istikametine seyreden A.M.Y.'nin kullandığı motosiklet, yolda yürüdüğü sırada bir anda kaldırıma doğru yönelen İ.İ. isimli yaşlı adama çarptı.

Kaldırıma savruldu

Kaza sonrası takla atan yaya, yüzünün kaldırıma çarpması sonrası yaralandı. Yaralı yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

