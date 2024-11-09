Polis uygulamasına takılan alkollü sürücü: Aç köpeğe mama götürelim dedik, cezayı yedik

Tekirdağ'da polis uygulamasında alkollü olduğu belirlenen sürücü, yediği ceza sonrası sitem etti. Gazetecilere konuşan sürücü, "1,5 kilo hayvan için iki tane yaş mama getirdim, arabam bağlanıyor. Köpeğe mi üzüleyim? Yediğim cezaya mı üzüleyim?" dedi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, alkollü sürücülere taviz vermiyor. Devriye ekiplerin de katılımıyla, Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri Mert Halı Saha mevkisinde gece yarısı yol kontrolü yapıldı. Uygulama esnasında durdurulan otomobilin sürücüsü V.Y.'nin 1,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ehliyetini kaptırdı

Sürücü Yiğit, polis ekiplerine dakikalarca dil dökse de ceza yemekten kurtulamadı. Alkollü yakalandığı gerekçesiyle para cezası kesilen V.Y.'nin ehliyetine geçici olarak el konuldu. Sürücünün otomobili de çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.

Sitem ederek sözlerine başlayan sürücü V.Y., "Evimde alkol almıştım, sanayiden aradılar, aç köpek varmış hemen gel dediler. 1,5 kilo hayvan için 2 tane yaş mama getirdim. Ekipler durdurdu, ceza yedim, arabam bağlanıyor. Köpeğe mi üzüleyim? Yediğim cezaya mı üzüleyim?" diye konuştu. - TEKİRDAĞ