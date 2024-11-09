Üye Girişi
Haberler

Polis uygulamasına takılan alkollü sürücü: Aç köpeğe mama götürelim dedik, cezayı yedik

Polis uygulamasına takılan alkollü sürücü: Aç köpeğe mama götürelim dedik, cezayı yedik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, alkollü olarak yakalanan sürücü V.Y., aldığı ceza sonrası köpeği için endişelendiğini dile getirerek, sokaktaki hayvana mama götürmek isterken ceza yediğini söyledi.

Tekirdağ'da polis uygulamasında alkollü olduğu belirlenen sürücü, yediği ceza sonrası sitem etti. Gazetecilere konuşan sürücü, "1,5 kilo hayvan için iki tane yaş mama getirdim, arabam bağlanıyor. Köpeğe mi üzüleyim? Yediğim cezaya mı üzüleyim?" dedi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, alkollü sürücülere taviz vermiyor. Devriye ekiplerin de katılımıyla, Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri Mert Halı Saha mevkisinde gece yarısı yol kontrolü yapıldı. Uygulama esnasında durdurulan otomobilin sürücüsü V.Y.'nin 1,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Ehliyetini kaptırdı
Sürücü Yiğit, polis ekiplerine dakikalarca dil dökse de ceza yemekten kurtulamadı. Alkollü yakalandığı gerekçesiyle para cezası kesilen V.Y.'nin ehliyetine geçici olarak el konuldu. Sürücünün otomobili de çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.
Sitem ederek sözlerine başlayan sürücü V.Y., "Evimde alkol almıştım, sanayiden aradılar, aç köpek varmış hemen gel dediler. 1,5 kilo hayvan için 2 tane yaş mama getirdim. Ekipler durdurdu, ceza yedim, arabam bağlanıyor. Köpeğe mi üzüleyim? Yediğim cezaya mı üzüleyim?" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran davasında savcıdan 'Tutukluluk devam etsin' talebi

Narin Güran davasında 3. gün! İşte savcının tutuklular için talebi

 Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf

Narin Güran davasına damga vuran kare
Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var

Mansur Yavaş'tan eleştirilere "adaylık ilanı" gibi yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024? Cumartesi hangi diziler var? 9 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Hatayspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD MAÇI) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (REAL MADRİD OSASUNA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Osasuna nereden izlenir? Real Madrid Osasuna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 10 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Balık, Oğlak burcu yorumu! 10 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları MasterChef Beyza'nın yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.