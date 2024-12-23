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Tekirdağ'da Alkollü Şahsın Havaya Ateş Açması Paniğe Neden Oldu

Tekirdağ'da Alkollü Şahsın Havaya Ateş Açması Paniğe Neden Oldu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü bir kişi, havaya rastgele ateş açtı. Olay sonrasında polis, şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı ve yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde havaya rastgele ateş açan alkollü şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın havaya ateş açtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Kurşun Sokak'ta nara atan alkollü bir şahıs, rastgele havaya iki el ateş açarak bölgeden uzaklaştı. Korkutan silah sesleri üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Ateş açılması sırasında maganda kurşunu bir evin balkon tavanına isabet etti. Olayın ardından çalışma başlatan asayiş ekipleri, ateş açtığı belirlenen M.K.'yi kısa sürede yakaladı. Tabancasıyla birlikte gözaltına alınan M.K. hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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