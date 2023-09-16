Tekirdağ'da Alkollü Kadın Sürücü Polisle Tartıştı

Tekirdağ'da maddi hasarlı kazaya karışan alkollü kadın sürücü, olay yerine gelen polisle tartışıp yüzüne tükürdü. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Tekirdağ'da maddi hasarlı kazaya karışan alkollü kadın sürücü, olay yerine gelen polisle tartışıp yüzüne tükürdü. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Alagül Sokak'ta meydana geldi. Geri hareket eden Y.K. idaresindeki otomobil, önce minibüse sonra çöp konteynerine çarptı. Aracını geri viteste hareket ettirmeye devam eden sürücü, otomobiliyle yoldan çıkarak boş araziye daldı.

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine trafik polisi geldi. Kimliğini ibraz etmekte zorluk çıkaran kadın, polisin yüzüne tükürdü. Yapılan kontrollerde sürücü Y.K.'nin 159 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis memuru kendisine mukavemet edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Geri seyreden otomobilin minibüse ve çöp konteynerine çarptığı kaza anı ise kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ