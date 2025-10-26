Haberler

Tekirdağ'da Alkollü Bisiklet Kazası: Yaralı ve 18 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da alkollü bisiklet sürücüsü, otomobille çarpışarak yaralandı. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza almış olan U.M.'ye, bu kaza sonrası 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışması sonucu devrilen bisikletin sürücüsü yaralandı. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesini kaptıran yaralıya, bu kez de bisikletle geçirdiği kaza sonrası alkollü olduğu tespit edilince 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

Kaza, Şeyhsinan Mahallesi Özgürler Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracını yol kenarına park etmeye çalışan S.T. idaresindeki otomobil ile U.M.'nin kullandığı bisiklet çarpıştı. Kaza sonrası devrilen bisikletin sürücüsü U.M. başından yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı bisiklet sürücüsünün 0,74 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. U.M.'nin daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi. U.M.'nin bu kez de bisikletle geçirdiği kaza sonrası alkollü olduğu tespit edilince 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü ise, olay yerinde muhabirin çekim yapmasına tepki gösterdi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

