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Tekirdağ'da Alkol Denetimleri İle Trafik Güvenliği Artırılıyor

Tekirdağ'da Alkol Denetimleri İle Trafik Güvenliği Artırılıyor
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını önlemek amacıyla alkol denetimleri gerçekleştirdi. Sürücüler, alkolün sürüş üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirildi ve trafik güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını önlemek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde alkol denetimleri gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, sürücüler ve diğer yol kullanıcıları alkol kullanımının oluşturduğu riskler hakkında bilgilendirildi. Trafik ekipleri, alkolün sürüş yeteneği üzerindeki olumsuz etkilerini detaylı bir şekilde anlattı. Alkollü araç kullanmanın, hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını tehlikeye attığı vurgulandı ve sürücülerin bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Trafik ekipleri, trafik kurallarına uymanın hayati önemine bir kez daha dikkat çekti. Denetimlerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla süreceği belirtildi. Vatandaşların, güvenli bir ulaşım için hem alkolden uzak durmaları hem de kurallara uygun şekilde hareket etmeleri gerektiği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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