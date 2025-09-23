Tekirdağ'da Alkol Alan Kişi Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti

Haberler

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde eski köprü üzerinde alkol alan 46 yaşındaki F.Ö., dengesini kaybederek dereye düştü ve boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde arkadaşıyla birlikte eski köprü üzerinde alkol alan bir kişi, dengesini kaybedip dereye düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Saray ilçesi Vize yolu üzerindeki eski Ayaspaşa Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte köprü üzerinde alkol alan 46 yaşındaki F.Ö., dengesini kaybederek dereye düştü. F.Ö.'nün dereye düştüğünü gören arkadaşı durumu hemen polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprü altında F.Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerin çalışması sonucu sudan çıkarılan F.Ö.'nün cansız bedeni Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
