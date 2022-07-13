Çocukların arasında çıkan kavgaya ailelerde eklenince olay hastanede son buldu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla çıkan taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı. Çocuklar arasında çıkan Kavga, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Ancak saat 21:00 sıralarında ikinci kez yaşanan tartışmaya çocukların aileleri de karışınca taş ve sopaların kullandığı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Kavganın çıktığı mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalede zor anlar yaşaması üzerine bölgeye takviye ekipleri de geldi. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı kavga güçlükle sonlandırıldı.

TAŞLI SOPALI KAVGADA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgada yaralanan 10 kişi, Çerkezköy ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, aileler arasında olası yeni kavga yaşanmaması için mahallede sıkı güvenlik önlemi aldı. Olaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa