Tekirdağ'da Açık Ocak Paniği: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Tekirdağ'da Açık Ocak Paniği: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
Güncelleme:
Muratlı ilçesinde bir dairenin ocakının açık bırakılması paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkondan girerek yangın çıkmadan durumu kontrol altına aldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir dairede açık unutulan ocak paniğe sebep olurken, itfaiye ekipleri pencereden mutfağa girerek olaya müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi'nde binanın ikinci katında oturan ev sahibi, ocağı açık bırakarak dışarı çıktı ve anahtarını içeride unuttu. Durumu fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla dairenin balkonuna ulaşıp camdan içeri girerek kapıyı açtı. Eve girildiğinde herhangi bir duman ya da yangın bulunmadığı tespit edildi. Olay, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde sıkıntısız şekilde atlatıldı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
