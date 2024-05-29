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Tekirdağ'da 90 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 90 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda ev sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 90 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesi Aziziye Mahallesi'nde bir ev ve iş yerinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye başatı. Operasyonda ekiplerin evde ve iş yerinde yaptıkları aramalarda, 90 litre sahte içki ele geçirilirken ev sahibi M.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahte İçki Operasyon Tekirdağ Saray Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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