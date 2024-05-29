Tekirdağ'da 90 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 90 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesi Aziziye Mahallesi'nde bir ev ve iş yerinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye başatı. Operasyonda ekiplerin evde ve iş yerinde yaptıkları aramalarda, 90 litre sahte içki ele geçirilirken ev sahibi M.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ