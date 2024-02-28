Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı, organizatör gözaltına alındı

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli bir araçta 8 kaçak göçmen yakalanırken göçmenlere organizatörlük yapan şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Ulaş Jandarma karakol Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ D-100 karayolu Çorlu-Lüleburgaz istikametinde şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araç içerisinde 8 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Organizatör olan araç şoförü A.G. gözaltına alınarak Çorlu C. Başsavcılığına sevk edildi. Yabancı uyruklu şahıslar idari işlemlerin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - TEKİRDAĞ