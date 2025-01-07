Tekirdağ'da 75 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir araçta yapılan aramada 75 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek amacıyla Muratlı ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 75 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ