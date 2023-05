Tekirdağ'da 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonetin, yayanının geçişi esnasında yavaşlayan minibüse çarpması sonucu 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden işçi servis minibüsü, yoldan geçen yaya nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen başka bir işçi servis minibüsünün de yavaşlaması sonrası aynı yönde seyreden çimento yüklü kamyonet işçi servis minibüsüne arkadan çarptı.

Kaza sonrası serviste bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Öte yandan vatandaşlar, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e çağrıda bulunarak, Edirne Bulvarı'na üst geçit yapılmasını istedi.