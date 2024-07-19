Tekirdağ'da 66 şüpheli yakalandı, 23'ü tutuklandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalanırken bu şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanması için son bir haftada il genelinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 66 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 23'ü tutuklandı, diğerler şahıslar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ