Tekirdağ'da 535 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda evinde 535 uyuşturucu hap ve 7 gram metamfetamin bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde 535 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler Zafer Mahallesi'nde belirlenen adreste yaptığı aramada 535 uyuşturucu hap ve 7 gram metamfetamin ele geçirdi.

Evde bulunan İ.D. ve V.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.