Tekirdağ'da 5. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Çerkezköy ilçesinde 5. kattaki dairenin penceresinden beton zemine düşen 2 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'ta bulunan beş katlı bir apartmanda dün saat 18.55 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın beşinci katındaki evlerinde bulunan 2 yaşındaki M.Ç. isimli kız çocuğu, bir anlık dikkatsizlik sonucu açık olan camdan aşağı düştü. Küçük çocuğun beton zemine düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük M.Ç.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki bebek kurtarılamadı.

Olay yerinde büyük üzüntü yaşanırken, minik M.Ç.'nin ailesi sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.