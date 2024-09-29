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Tekirdağ'da 5 Günlük Operasyonda 174 Suçlu Yakalandı

Tekirdağ'da 5 Günlük Operasyonda 174 Suçlu Yakalandı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği beş günlük büyük çaplı operasyonda, ağır suçlardan aranan 174 kişiyi yakaladı. Operasyon, kamuoyunda takdir topladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde düzenlediği beş günlük operasyonda çeşitli ağır suçlardan aranan 174 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında il genelinde büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Suçluların izini süren ekipler, özellikle öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma gibi ağır suçlardan aranan şahısları hedef aldı.

Beş gün süren operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan toplam 174 kişi kıskıvrak yakalandı. Şahıslar adli makamlara sevk edilirken, emniyet güçlerinin kararlı mücadelesi, kamuoyunda büyük takdir topladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa

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