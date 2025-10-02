Tekirdağ'da 5 Büyüklüğündeki Deprem Korku Yarattı

Tekirdağ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı vatandaşlar korku ve paniğe kapılarak evlerinden çıkarak sokağa çıktı.

Marmaraereğlisi merkezli deprem, şehir genelinde hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı, özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar dışarı çıkarak güvenli alanlara yöneldi.

Dışarıda bir meydanda oturan vatandaşlardan kimisi depremi hissetmediğini ifade ederken kimisi de o an evde olduğunu ve çok korktuğunu ifade ederek dışarı çıktıklarını belirttiler.

AFAD ve polis ekipleri ise sahada hazır bekleyerek muhtemel olumsuzluklara karşı önlem aldı. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olumsuz bir ihbar ulaşmadı. - TEKİRDAĞ