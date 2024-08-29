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Tekirdağ'da 460 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 460 litre sahte alkol ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 360 litre fermente rakı, 100 litre el yapımı damıtılmış rakı ve damıtma işleminde kullanılan 2 adet düzenek bulundu.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 460 litre sahte alkol ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak sahte alkol üretimiyle ilgili yaptıkları çalışmada N.M. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 360 litre fermente rakı olduğu değerlendirilen sıvı madde, 100 litre el yapımı damıtılmış ve satışa hazır halde rakı ile damıtma işleminde kullanılan 2 adet düzenek ele geçirildi. Şüpheli N.M., 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin genel asayiş ve kamu düzenini sağlamak amacıyla denetim ve çalışmaları kararlılıkla devam edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon 3-sayfa Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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