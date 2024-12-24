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Tekirdağ'da 400 Litre Gümrük Kaçağı Şarap Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 400 Litre Gümrük Kaçağı Şarap Ele Geçirildi
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Hayrabolu ilçesinde yapılan aramalarda, yılbaşı öncesi C.B. ve İ.K. isimli şahısların evlerinden toplamda 400 litre gümrük kaçağı şarap bulundu. Ele geçirilen ürünlere el konuldu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirdiği arama faaliyetinde toplamda 400 litre gümrük kaçağı şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi yürütülen çalışmalar çerçevesinde 24 Aralık 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında Hayrabolu ilçesinde ikamet eden C.B. ve İ.K. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda faturasız 400 litre gümrük kaçağı şarap ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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