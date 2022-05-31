Tekirdağ'da 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Haberler

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Tekirdağ'da 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tekirdağ'da 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde trafiğin yavaşladığı noktada, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde trafiğin yavaşladığı noktada, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne - İstanbul yolu üzeri Marmaracık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulaş'tan Çorlu istikametine seyreden aynı yöndeki 4 araç, trafiğin yavaşladığı noktada birbirine girdi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol, Çorlu yönüne bir süre tıkanırken, kaza yapan araçların kaldırılması sonrası trafik normal seyrine döndü. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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