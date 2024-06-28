Tekirdağ'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi'nde yer alan bir evde 34 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler, Jandarma ekipleri tarafından gözlem altına alındı. Ayrıca olaya karışan iki organizatör de tespit edilerek gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, organizatörlerin kullandığı aracın çalıntı olduğu belirlendi. Çalıntı araç, gerekli işlemler yapıldıktan sonra otoparka çekildi. Düzensiz göçmenlerin yasal işlemleri tamamlandıktan sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyonlarına aralıksız devam edeceğini belirtti. Yetkililer, bu tür olayların önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için halkın duyarlılığının önemli olduğunu vurguladı. - TEKİRDAĞ