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Tekirdağ'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Çorlu ilçesinde bir evde 34 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler gözlem altına alınırken, iki organizatör de gözaltına alındı. Operasyonlar aralıksız devam edecek.

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi'nde yer alan bir evde 34 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler, Jandarma ekipleri tarafından gözlem altına alındı. Ayrıca olaya karışan iki organizatör de tespit edilerek gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, organizatörlerin kullandığı aracın çalıntı olduğu belirlendi. Çalıntı araç, gerekli işlemler yapıldıktan sonra otoparka çekildi. Düzensiz göçmenlerin yasal işlemleri tamamlandıktan sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyonlarına aralıksız devam edeceğini belirtti. Yetkililer, bu tür olayların önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için halkın duyarlılığının önemli olduğunu vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Göçmen Çorlu 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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