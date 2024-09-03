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Tekirdağ'da 3 Ton Kıyılmış Tütün ve 1.6 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 3 ton kıyılmış tütün ve 1.6 milyon adet makaron ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheli ise serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 3 ton kıyılmış tütün ve 1.6 milyon adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde tütün ve makaron ticareti yapan A.K. isimli şahsın, Kapaklı Vatan Mahallesi'nde kiraladığı depoda yasa dışı ürünleri depoladığı yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmesi yasak olan ve birer kiloluk paketler halinde kolilenmiş 3 ton kıyılmış tütün ile 1.6 milyon adet boş makaron ele geçirildi. Yakalanan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtildi.

Operasyon sırasında gözaltına alınan A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Jandarma Kapaklı Makaron 3-sayfa Güncel

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