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Çorlu'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı

Çorlu'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırırken, kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi üzeri Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Ö.E. idaresindeki 31 AHE 948 plakalı otomobil ile Y.İ. yönetimindeki 59 B 0969 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ve yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Y.İ.'nin (59) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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