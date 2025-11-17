Haberler

Tekirdağ'da 3 kişinin yaralandığı iki ayrı motosiklet kazası görüntülendi

Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde iki ayrı noktada 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazalarının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İlk kaza, Zafer Mahallesi Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi'nde meydana geldi. Burak A.'nın kullandığı 34 HOH 005 plakalı motosiklet ile Sinan K. idaresindeki 34 HA 3235 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Burak A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki motosiklet çarpıştı

Diğer kaza ise, akşam saatlerinde Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde Zero Market karşısında meydana geldi. Asri Mezarlık istikametine seyir halindeyken yan yola dönüş yapmak isteyen Hamza D.'nin kullandığı motosiklet ile aynı yönde seyreden Mutlu C. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan Mutlu C.'nin kullandığı motosiklet kaldırıma savruldu. Kaza sonrası yaralanan Mutlu C. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Hamza D. de kendi imkanlarıyla tedavisi için hastaneye gitti.

İki ayrı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

