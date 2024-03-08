Tekirdağ'da 280 Adet Uyuşturucu Hapla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 280 adet uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde B.F. isimli şahıstan 20 tablet halinde 280 adet sentetik ecza ele geçirildi. Konu ile ilgili B.F. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ