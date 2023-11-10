Tekirdağ'da 27 mahkeme kararı ile aranan suçlu yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri tarafından 7 farklı suçtan ve 27 mahkeme kararı ile aranan E.T. kıskıvrak yakalandı. Dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları önemle vurgulandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri tarafından 7 farklı suçtan ve 27 mahkeme kararı ile aranan E.T. kıskıvrak yakalandı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip sonucu ilçe girişinde konuşlanan ekipler, araç ile gelen dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı. Yurt genelinde 7 ayrı suçtan ve 27 mahkeme kararı ile aranılan E.T. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özellikle son dönemlerde birçok vatandaşı mağdur eden bilişim ve kredi kartı dolandırıcılığı suçu polis ekipleri tarafından titizlikle ele alınmaktadır. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, internet üzerinde yaptıkları alışverişlerde telefon vasıtasıyla banka ve kredi kartı dolandırıldıklarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunarak vatandaşlarımızın dikkatli ve bilinçli bulunmalarının önemine vurgu yaptı. - TEKİRDAĞ