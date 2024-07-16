Tekirdağ'da 200 Dönüm Anız Alanı Yangında Yandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında 200 dönüm anız alan yandı.

Yangın ilçeye bağlı Köseilyas Mahallesinde meydana geldi. Rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyen yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını daha geniş alanlara yayılmadan söndürmeyi başardı. İtfaiye ekiplerince bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken yaklaşık 200 dönüm anız alan yandı. Yanan alan dron vasıtasıyla havadan da görüntülendi.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ