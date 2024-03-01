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Tekirdağ'da 20 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, bir depoda yapılan aramada 20 ton sahte deterjan ele geçirildi. Operasyonda ayrıca çeşitli malzemeler de bulundu.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 20 ton sahte deterjan ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Kapaklı Mimarsinan Mahallesi'ndeki Sanayi bölgesinde bulanan bir depo içerisinde çeşitli markalara ait sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığınım tespiti üzerine, ekipler operasyon için düğmeye bastı. Irak uyruklu M.N.K ve B.B.Ö isimli şahısların kullandığı depoda yapılan aramada yaklaşık 20 ton sahte sıvı ve toz deterjan, 5 bin 885 adet çeşitli ebatlarda deterjan bidonu, bin 800 adet deterjan bidonu kapağı, bin 935 adet farklı markalara ait karton kutu, 5 bin adet çeşitli markalara ait etiket ve stiker, 1 adet elektronik doldurma ve etiketleme makinesi, olmak üzere toplam piyasa değeri 2.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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