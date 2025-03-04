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Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla'nın Ölümüyle İlgili Sanıklara Cezalar Verildi

Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla'nın Ölümüyle İlgili Sanıklara Cezalar Verildi
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Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin sanıkların ifadeleri ve deliller doğrultusunda ceza verdicti açıkladı. Anne Bakiye Yeniçeri 27 yıl 9 ay hapsi alırken, aynı zamanda sanıklardan K.A. 20 yıl 6 ay, G.K. ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 yaşındaki Sıla'nın ölümüyle ilgili görülen davada, sanıklara verilen cezaların gerekçesi açıklandı.

Mahkeme tarafından hazırlanan 33 sayfalık gerekçeli kararda, 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili sanıkların ifadeleri, görgü tanıklarının beyanları ve adli tıp raporlarına yer verildi. İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Sıla bebeğin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği belirtilirken, elde edilen delillerin sanıkların suçlarını ortaya koyduğu ifade edildi.

Sanık Bakiye Yeniçeri'nin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, G.K'nin ise "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Mahkeme, sanıklar hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulamazken, suça sürüklenen çocukların eylemlerinin detaylarına da karar metninde yer verildi. Gerekçeli karara göre, Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığı ve fiziksel şiddete maruz kaldığı adli tıp raporlarıyla kesinleşti.

Olay ve dava süreci

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek hastaneye götürmüş, bebek burada beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Tedavi sürecinde entübe edilen Sıla bebek, 7 Ekim 2024'te yaşamını yitirmişti.

Sanıklar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda açılan davada mahkeme, sanık K.A'nın Sıla bebeği darp ettiği, cinsel istismarda bulunduğu ve ölümüne sebep olduğu kanaatine vararak hüküm kurdu. Annenin ise durumu yetkililere bildirmeyerek ihmali davrandığı ve suç delillerini yok ettiği gerekçesiyle cezalandırıldığı kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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