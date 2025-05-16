Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü
Tekirdağ Çorlu'da 2 yaşındaki T.K., apartmanın 1. katındaki balkonundan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'da 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da apartmanın 1. katındaki balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Şeyh Sinan Mahallesi Arif Kalfa Sokak üzerindeki bir apartmanın 1. katındaki ikamet balkonuna çıkan 2 yaşındaki T.K., oyun yapmak için tırmandığı demir korkuluklardan zemine düştü.
Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa