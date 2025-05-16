Tekirdağ'da 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da apartmanın 1. katındaki balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Şeyh Sinan Mahallesi Arif Kalfa Sokak üzerindeki bir apartmanın 1. katındaki ikamet balkonuna çıkan 2 yaşındaki T.K., oyun yapmak için tırmandığı demir korkuluklardan zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.