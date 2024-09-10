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Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebek darp edildi, annesi tutuklandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebek, darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken bebeğin annesi tutuklandı. Bebeğin durumu ağır.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebek, darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken bebeğin annesi ise tutuklandı.

Malkara'da meydana gelen olayda S.Y. isimli 2 yaşındaki bir bebek, darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmıştı. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Beyin ameliyatına alınarak entübe edilen bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis yeleği ve şapkasıyla sevk edildi

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken olayla ilgili bebeğin annesi B.Y. dahil 3 kişi gözaltına alındı. Annenin savcılıktan mahkemeye sevki esnasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alarak kadına polis yeleği giydirdi ve polis şapkası taktı.

Gözaltına alınan 3 kişiden anne B.Y. çocuğunu ihmal suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak 18 yaşından küçük iki çocuğun adli mercilerde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan adliye çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Adliye önünde toplandılar

Bebeğe şiddet olayı ilçede yoğun bir tepki ile karşılandı. Çok sayıda vatandaş adliyeye gelerek duruma tepki gösterdi. Zaman zaman güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malkara 3-sayfa Güncel Bebek

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