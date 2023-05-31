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Tekirdağ'da 2022 Yılında 2 Bin 797 Trafik Kazası Meydana Geldi

Tekirdağ'da 2022 Yılında 2 Bin 797 Trafik Kazası Meydana Geldi

3. Sayfa Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan verilere göre, Tekirdağ'da 2022 yılında 2 bin 797 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 125 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da 2022 yılında 2 bin 797 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan verilere göre, 2022 yılında Tekirdağ'da 2 bin 797 trafik kazası meydana geldi. Tekirdağ'da meydana gelen 2 bin 797 trafik kazası sonucunda toplam 40 kişi ölürken, 25'i kaza yerinde, 15'i ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. 4 bin 125 kişi ise trafik kazası sonucunda yaralandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye İstatistik Kurumu Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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