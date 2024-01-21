Tekirdağ'da 177 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 177 litre sahte içki ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince 177 litre sahte içki ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy Mürefte Mahallesi'nde M.B. ve H.E. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 177 litre sahte içki ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ