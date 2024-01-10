Tekirdağ'da 17 Yaşındaki Genç Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 17 yaşındaki gencin feci şekilde hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Araçların kırmızı ışık nedeniyle kavşakta yavaşladığı sırada 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin önündeki kamyona ok gibi saplandığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam 17.30 sıralarında Edirne-Çorlu yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırları içerinde kalan Marmaracık ışıklı kavşakta meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Kayra Güner (17) idaresindeki 39 LC 039 plakalı otomobil, araçlar ışıklı kavşakta yavaşladığı sırada önündeki kamyona arkadan çarptı. Otomobil kazada hurda yığınına dönerken sürücü araçta sıkıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Araçların kırmızı ışık nedeniyle kavşakta yavaşladığı sırada 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin önündeki kamyona ok gibi saplandığı görüldü. - TEKİRDAĞ