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Tekirdağ'da 17 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir şahsın evinde 17 ton 700 kilogram sahte gübre bulundu. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından 17 ton 700 kilogram sahte gübre ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Bıyıkali Mahallesinde bulunan E.A. isimli şahsın evinde sahte gübre satışı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda 354 adet 50 kilogramlık çuvallar içerisinde toplamda 17 ton 700 kilogram sahte barkotlu gübre ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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