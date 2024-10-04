Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da 156 Aranan Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da 156 Aranan Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, aranan 156 şahıstan 61'i tutuklandı. Operasyon, uzun süredir firari olan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilmiş olup, adalet süreçlerine sevk edildiler.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Eylül-02 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, aranan 156 kişi yakalandı. Bu kişilerden 61'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 26 Eylül - 02 Ekim 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda, toplam 156 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 61'i tutuklandı.

Operasyonlar, il genelinde titizlikle yürütülen istihbarat ve saha çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. Suçları kesinleşmiş ve uzun süredir firari olan bu şahıslar, adaletin karşısına çıkarılarak yargı süreçlerine sevk edildiler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Hukuk

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

Dünyanın gözü 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula! KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr)
title