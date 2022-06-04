Tekirdağ'da 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu - Haberler

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Tekirdağ'da 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Tekirdağ'da suyla dolu küçük bir gölete serinlemek için giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da suyla dolu küçük bir gölete serinlemek için giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Nusratiye Mahallesi Alaybey Sokak mevkiindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Muhammet Tokcan, serinlemek için su birikintilerinin oluşturduğu küçük bir gölete girdi. Gölette yüzmeye çalışan Tokcan, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gölet suyunun bir kısmının boşaltılması sonrası dalgıçlar tarafından Tokcan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Tokcan'ın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ su 3. Sayfa Haberler

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