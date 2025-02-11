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Tekirdağ'da 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu, Baba Yaralı olarak Bulundu

Tekirdağ'da 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu, Baba Yaralı olarak Bulundu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 13 yaşındaki S.Y.'nin evinde ölü bulunmasının ardından, baba A.Y. bilekleri kesilmiş halde yaralı olarak bulundu. Babası, önceki eşi için 'Hakkınızı helal edin' şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Tekirdağ Çorlu'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu. Baba ise aynı evde bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu.

"Hakkınızı helal edin" demiş

Kahreden olay, Hatip Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Y.'nin (44), daha önce ayrıldığı eşini sorumlu tutarak, "Hakkınızı helal edin" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması yakınlarını endişelendirdi.

Paylaşımın ardından intihar girişimi şüphesi duyan yakınları polise ihbarda bulundu. Acil durum üzerine polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin ikamet adresine geldi. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve çilingir yardımı ile girdi.

Sağlık ekipleri tarafından ikamette yapılan kontrollerde 13 yaşındaki S.Y.'nin yaşamının yitirdiği belirlendi. 44 yaşındaki baba A.Y. ise bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu.

Yaralı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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