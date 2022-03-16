Tekirdağ'da 12 küçükbaş hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aynı ağıldaki 12 küçükbaş hayvan telef oldu.
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aynı ağıldaki 12 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olay, öğle saatlerinde Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet İşler'e ait 12 küçükbaş hayvan, yedikleri yemden telef oldu. Yetkililer olaya ilişkin inceleme başlattı. Hayvanların kesin ölüm sebebi yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak. - TEKİRDAĞ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa