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Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balık istifi göçmen kaçakçılığı: Araçtan 12 kişi çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hafif ticari araçtan 12 kişi çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, TOKİ uygulama noktasında gece saat 23: 45 sıralarında şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde, 8 Pakistan uyruklu şahıs, 2 Mali uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere il Göç İdaresine teslim edildi.

Olayda 2 şüpheli yakalandı. 2 şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan yasal işlemlere başlatılarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

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