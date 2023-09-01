Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Balık istifi göçmen kaçakçılığı: Araçtan 12 kişi çıktı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hafif ticari araçtan 12 kişi çıktı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, TOKİ uygulama noktasında gece saat 23: 45 sıralarında şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde, 8 Pakistan uyruklu şahıs, 2 Mali uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere il Göç İdaresine teslim edildi.
Olayda 2 şüpheli yakalandı. 2 şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan yasal işlemlere başlatılarak gözaltına alındı.