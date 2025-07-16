Tekirdağ'da 11 Saat Süren Orman Yangını Havadan Görüntülendi

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaştı. Bazı mahalleler tedbir amaçlı boşaltıldı, evler zarar gördü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 11 saattir süren orman yangını, havadan görüntülendi.

Sarköy ilçesi kırsalında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaştı. Bazı Mahalleler tedbir amaçlı boşaltılırken, bazı evler zarar gördü. Geceye kadar süren yangın dron ile görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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