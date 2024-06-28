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Tekirdağ'da 11 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Polis ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda sahte zeytinyağı bulunurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki adreste sahte zeytinyağı bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ve Şarköy İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreslerde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı bulundu. Zeytinyağlarına ekipler tarafından el konulurken, adreslerde bulunan T.C. ve S.K. gözaltına alındı.

Yetkililer, halkın sağlığını tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinyağı Tekirdağ Şarköy 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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