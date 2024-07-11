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Tekirdağ'da 100 Dönümlük Alan Yanarak Kül Oldu

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 100 dönümlük alan yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 100 dönümlük alan yandı.

Seymenli Mahallesi'nde bir tarladaki anızlardan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Orman işletmeye bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederken yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda anız yangını kontrol altına alındı.

Yangın tamamen kontrol altına alınırken yaklaşık 100 dönüm alan yandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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