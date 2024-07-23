Tekirdağ'da 10 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu- Lüleburgaz istikametinde düzenledikleri operasyonla 10 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Operasyonda 4 Mısır uyruklu, 3 Filistin uyruklu ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 10 kişi tespit edildi. Organizatör olarak belirlenen araç şoförü Suriye uyruklu U.E.Z. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahısların idari işlemleri tamamlandıktan sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ