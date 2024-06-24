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Tekirdağ'da 10 Gündür Haber Alınamayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 34 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 34 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 50. Sokak'ta bulunan Çınar Sitesi 5. Blok'un 9. katında meydana geldi. Apartmanın 9. katında yaşayan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi'yi 10 gündür arayan site yöneticisi kendisine ulaşamadı. Durum site sakinleri tarafından 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısının arkadan kilitli olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan kapı sonrası 10 gündür haber alınamayan Bahar Çiftçi evinde ölü olarak bulundu. Evde yapılan incelemelerin arından Çiftçi'nin cesedi otopsi için morga gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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