Tekirdağ'da 1 Ton 150 Litre El Yapımı Şarap Ele Geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Şarköy ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada 1 ton 150 litre el yapımı şarap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 1 ton 150 litre el yapımı şarap ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca kaçak içkiye yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce 8 Mart 2024 tarihinde Şarköy ilçesi İğdebağları Mahallesi'nde T.C. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 1 ton 150 litre el yapımı şarap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
Şahısla ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ