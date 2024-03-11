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Tekirdağ'da 1 Ton 150 Litre El Yapımı Şarap Ele Geçirildi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Şarköy ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada 1 ton 150 litre el yapımı şarap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 1 ton 150 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca kaçak içkiye yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce 8 Mart 2024 tarihinde Şarköy ilçesi İğdebağları Mahallesi'nde T.C. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 1 ton 150 litre el yapımı şarap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Şahısla ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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