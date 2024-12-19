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Tekirdağ Çorlu'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 40 Metreye Düştü

Tekirdağ Çorlu'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 40 Metreye Düştü
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Tekirdağ Çorlu'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü. Sürücüler ve yayalar için tehlike oluştururken, trafik ekipleri uyarılarda bulundu.

Tekirdağ Çorlu'da yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Gece ve sabah saatlerinde yoğun sis, Çorlu'nun yanı sıra Ergene ilçesinde de etkili oldu. Özellikle Çorlu Çevre Yolu, Çerkezköy yolu ve Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İlçe trafik ekipleri, sık sık ana arterlerde bulunarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sürücülerin yanı sıra yayaların da yola çıkarken dikkatli olması istendi. Polis ekipleri sık sık devriye atarak sokakları boş bırakmadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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