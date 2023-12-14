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Tekirdağ Çorlu'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası

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Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinde meydana gelen kazada motosikletli ve yaya yaralandı. Jandarma ekipleri yaralılara yardım ederek ambulansın zamanında gelmesini sağladı.

Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinde yayaya motosiklet çarptı. Kaza sonrası motosikletli ve yaya yaralandı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi ile Nusratiye mahallelerini ayıran Erdal İnönü Caddesi üzeri stadyum mevkiinde meydana geldi. Çardaklı Çeşme mevkiine seyreden Emre S. idaresindeki 59 ES 941 plakalı motosiklet, yaya geçidinde Celal P. isimli vatandaşa çarptı.

Jandarmadan örnek davranış

Kaza sonrası motosiklet devrilirken, yaya da yere yığıldı. Devriyeye çıkan Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesadüfen denk geldiği kazada yaralıların yardımına koştu. Jandarma ekipleri, yol güvenliğini aldıktan sonra yolu açarak ambulans ekiplerinin olay yerine zamanında gelmesini sağladı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tekirdağ Çorlu Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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